Под Ростовом загорелась сухая трава на площади 1,5 тыс. кв. м

Около города Батайска в Ростовской области загорелась сухая трава, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«В связи с труднодоступной местностью группировка сил и средств увеличена до 85 человек и 23 единиц техники», — отметили в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что жителям населенных пунктов ничего не угрожает.

Ранее 27 августа сообщалось, что на территории Иркутской области ликвидировали три лесных пожара за сутки. Их суммарная площадь составила 55,2 га. По данным правительства региона, в локализованное состояние перешло пять возгораний общей площадью свыше 2,2 тыс. га. Большая часть территории покрыта лесом. Природные пожары действуют в Казачинско-Ленском и Киренском районах.

К ликвидации возгораний в течение суток были привлечены 73 пожарных-десантника, 30 сотрудников лесной охраны и 16 единиц техники. Новые пожары обнаружены не были.