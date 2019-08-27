В Абхазии огласили окончательные результаты первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии представила окончательные результаты прошедшего 25 августа первого тура выборов президента республики. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии Алхас Квициния — 22,91%.

По словам председателя ЦИК республики Тамаза Гогии, второй тур голосования назначен на 8 сентября. Ту же дату назвал спикер республиканского парламента Валерий Кварчия.

Выборы президента и вице-президента Абхазии прошли 25 августа. На пост главы республики претендовали девять человек, однако во второй тур прошли только Хаджимба и Квициния. Явка преодолела барьер в 50%, требуемый для признания голосования состоявшимся, и составила 66,55% — свои голоса за кандидатов отдали более 86 тыс. человек.

Нарушений, влияющих на результаты выборов, в ЦИК страны не зафиксировали. Заявлений от кандидатов о нарушениях также не поступало.