Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в российской визе

Американский сенатор, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил об отказе в российской визе. Об этом он написал на своем сайте во вторник, 27 августа.

«Перед нашими странами, обладающими крупнейшими в мире ядерными арсеналами и способными уничтожить друг друга, стоит ответственность поддерживать безопасность во всем мире и предотвращать конфликт между США и Россией», — указано в заявлении.

Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что российское правительство «продолжает изолировать свою страну», блокируя его визит. Кроме того, Мерфи назвал позором незаинтересованность России в диалоге и отметил, что это «потенциально опасный момент для хрупких отношений двух государств».

Накануне сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Посетить страну он планировал в составе двухпартийной делегации американского конгресса с целью провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских предпринимателей и организаций гражданского общества.

На следующий день слова сенатора опровергли в посольстве РФ в Вашингтоне. Там пояснили, что Джонсон не обращался к ним за визой и не информировал о планах посетить Россию.

В свою очередь, в МИД России заявили, что Джонсон находится в российском «стоп-листе» и знает об этом, однако пытается представить ситуацию так, будто ему отказано во въезде в РФ.