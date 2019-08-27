Путин прибыл в новый аэропорт Гагарин в Саратове

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 августа, прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин. Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани, сообщает ТАСС.

Российский лидер прилетел в Саратов из Жуковского, где посетил международный авиасалон МАКС-2019 и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год, общая площадь — 23 тыс. кв. м.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково–Гагарин–Внуково 18 августа выполнила авиакомпания «Победа». Обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту началось 20 августа, старый аэропорт Саратов Центральный в центре города в тот же день был закрыт.