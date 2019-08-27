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Арестованный на Украине танкер Mriya доставлен в порт Херсона

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Фото: dpsu.gov.ua
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Арестованный украинским судом танкер Mriya доставлен в порт Херсона. Об этом сообщило во вторник, 27 августа, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской прокуратуры.

В порт танкер доставили правоохранители «из-за отказа капитана судна выполнять решение суда».

13 августа Херсонский городской суд отказал в аресте танкера, однако так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве и подчиняющаяся украинским властям, подала апелляцию и добилась ареста судна.

Сейчас судно находится в Херсонском морском порту под охраной.

Танкер Mriya под флагом Украины, на котором прошли обыски в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management. Украинские силовики провели обыск танкера. Следователи считают, что это судно еще летом 2015 года носило название «Вилга» и занималось поставкой нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота в Севастополь.

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