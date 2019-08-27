Крупный паук случайно попал в прямой эфир на британском телеканале

Крупный паук нарушил прямой эфир британского телеканала Би-би-си. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 26 августа.

Членистоногое появилось в кадре во время интервью с шотландским чиновником и на протяжении беседы «ползало» по зданиям Глазго. Как отмечает телеканал «360», оперативно убрать из кадра паука во время трансляции не было никакой возможности.

После завершения прямого включения ведущий Шон Лей пояснил, как такое стало возможно. Во время эфира работали две камеры, одна из которых снимала чиновника Грема Кампьелла, рассказывающего об исследовании истории рабства и его последствий учеными университета Глазго, а другая «смотрела» на городскую панораму, служившую задним фоном. Именно на вторую камеру и забрался паук.

Насекомое ползло по камере недолго. Ведущий стойко продолжил работу, никак не реагируя на происходящее, сообщает телеканал «Звезда».

В июле сообщалось, что в Калифорнии ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в прямом эфире.