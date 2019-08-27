Новый фонтан запустят в Брянске

В Брянске у ДК имени Горького обустроили новый фонтан. Он должен заработать в ближайшие дни. Работы по обновлению сквера ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время благоустройство сквера завершено на 85%. Здесь появились фонтан, новая плитка на тротуарах и бордюры. До 1 сентября должны завершить асфальтирование парковки у площади, установить светильники и ротонды. Сквер также оборудуют системой видеонаблюдения, пишет интернет-газета «Брянские новости».

27 августа мэр Брянска Александр Хлиманков пообещал, что приют для бездомных животных построят в городе до конца 2019 года. Где конкретно он будет находиться, градоначальник не уточнил.