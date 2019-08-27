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Жители Центрального района Калининграда жалуются на неприятный запах

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Жители Калининграда жалуются на неприятный запах в городе. Особенно сильно вонь ощущается в районах площади Победы, Театральной улицы, Ленинского и Гвардейского проспектов, а также в районе острова Канта.

В пресс-службе городской администрации подтвердили «Калининград.Ru», что действительно получают жалобы от жителей города. Однако специалисты пока не могут установить причину появления неприятного запаха.

В начале августа сообщалось, что в Калининграде собираются провести экологические мероприятия на двух водоемах. Работы планируется завершить до декабря 2019 года. Речь идет о реке Лесной и Гагаринском ручье.

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