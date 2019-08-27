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Появились предпосылки для возобновления авиасообщения России и Украины

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Фото: Global Look Press/Hartmut Schmidt/imagebroker
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Украина пока не готова к диалогу по возобновлению авиасообщения с Россией, которое было прекращено в октябре 2015 года, сообщили «Известиям» в российском Министерстве иностранных дел. Однако предпосылки для этого есть.

«Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.

Как пояснили в министерстве, такое решение было принято в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), поскольку надвигающаяся гроза представляла реальную опасность для жизни пассажиров и экипажа лайнера

В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил «Известиям», что возобновление авиасообщения с Россией для Украины играет очень важную роль. По его мнению, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его команда пойдут на отмену запрета полетов, поскольку в стране настало время, «когда послемайдановская антироссийская истерия заканчивается».

В Госдуме подчеркнули, что запрет на перелеты не был российской инициативой, таким образом, конечное слово по этому вопросу остается за Киевом.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 29 августа

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