Приют для животных в Брянске обещают построить до конца 2019 года

Власти Брянска вновь заговорили о необходимости строительства в городе приюта для беспризорных животных. О планах строительства рассказал глава города Александр Хлиманков.

По его словам, которые приводит NASHBRYANSK.RU, проблему бездомных животных необходимо решить до 2020 года. Сейчас разрабатывается проект приюта. Где он будет располагаться пока не уточняется.

О выделении денег на строительство приюта для безнадзорных животных сообщалось на заседании региональной думы 27 июня. Тогда говорилось, что на проект будет выделено 24,7 млн рублей. В октябре 2018 года была информация, что под приют выделили землю в Большом Полпино.