Три дороги отремонтируют в Орловской области в рамках нацпроекта

В Орловской области в Залегощенском и Мценском районах отремонтируют три дороги. Это будет сделано в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение отдало региональное правительство.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», обеспечить заключение госконтрактов на выполнение работ поручили КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик». Речь идет о ремонте полотна и нанесении новой дорожной разметки.

Работы пройдут на автомобильной дороге Залегощь–Красное–Казарь в Залегощенском районе, Мценск–Высокое–Мелынь и Отрадинское–Башкатово–Апальково в Мценском районе. На это выделено более 5 млн рублей.

21 августа сообщалось, что муниципалитетам Тамбовской области выделили 3 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов.