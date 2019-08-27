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Жителей Самарской области предупредили о неблагоприятной погоде

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В Самарской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили жителей региона о дождях и грозах.

По данным специалистов, 28 августа в большинстве районов пройдет умеренный дождь, местами ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха в дневные часы опустится до +11…+16 градусов. Об этом сообщает НИА «Самара».

Синоптики уточняют, что неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий, в том числе обрыва линий электропередачи и падения деревьев.

Ранее сообщалось, что до 2 сентября в Самарской области установится высокий класс пожарной опасности.

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