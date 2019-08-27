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Врач объяснила рост числа больных диабетом в России

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Фото: TASS/DPA/Friso Gentsch
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Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила, с чем связан рост количества больных диабетом в России.

По мнению эксперта, эта тенденция наблюдается во всех странах мира. Что касается показателей в России, то это может быть связано с диспансеризацией населения, в которую также входит анализ на сахар крови, нацеленный на раннее выявление заболевания. Иными словами, подчеркнула Густова, «стали лучше выявлять».

«Также проблемой является неправильное питание, которое ведет к ожирению. А это один из факторов сахарного диабета», — добавила врач в беседе с НСН.

Ранее 27 августа сообщалось, что Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом россиян. Согласно данным ведомства, число граждан России, страдающих от сахарного диабета, увеличилось на 23% за пять лет — с 3,9 млн человек в 2013 году до 4,8 млн в 2018-м.

17 августа сообщалось, что названы ранние признаки диабета. Среди них — частые рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением.

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