Более 200 тамбовских предпенсионеров получат путевки в санатории

В Тамбовской области более 30 организаций направят в санатории своих сотрудников в качестве предупредительной меры по снижению производственного травматизма. В общей сложности в 2019 году путевки получат 235 человек предпенсионного возраста.

Лечебно-профилактические учреждения, куда направляются сотрудники, расположены и в Крыму, и в Ставропольском крае. Однако, как отметили в региональном Фонде социального страхования, предпенсионеры отдают предпочтение санаториям Тамбовской области, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Часть затрат на лечение компенсируется. Работодатель может вернуть треть суммы оплаченных в предыдущем году взносов при условии, что эти средства будут направлены на мероприятия по охране труда.