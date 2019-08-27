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Пять человек пострадали в ДТП в Тюменской области

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Под Тюменью легковая иномарка съехала в кювет. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в понедельник, 26 августа, на трассе Ялуторовск–Ярково. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio превысил скорость, потерял управление и допустил съезд машины в кювет, пишет Megatyumen.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил рвано-ушибленную рану головы, его супруга — ушиб. У двух мальчиков четырех и пяти лет обнаружили ссадины, а у 11-летней девочки — ушиб.

26 августа на трассе в Тюменской области столкнулись «Нива» и Toyota. Смертельные травмы получили два человека, в том числе подросток.

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