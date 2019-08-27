Прямой эфир

Обнинск начал подготовку к зиме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Обнинск (Калужская область) начались подготовительные работы к зимнему периоду. Коммунальщики заключили договор на поставку технической соли для приготовления песко-соляной смеси.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Игорь Раудуве, городу потребуется 3 тыс. т соли. На данный момент заготовлено 1840 т. Кроме того, заключен договор на поставку песка общим объемом 6 тыс. кубометров. Заготовлено 4,3 тыс. кубометров, пишет газета «Весть».

По словам главы городской администрации Владислава Шапша, в 2019 году необходимо увеличить закупки реагента, который будет использован зимой на дорогах. Таким образом планируется избежать неудобств для пешеходов и автомобилистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Калужской области закроют мусорный полигон в Тимашово
Виртуальные концертные залы запустят в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019