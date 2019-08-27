Обнинск начал подготовку к зиме

В городе Обнинск (Калужская область) начались подготовительные работы к зимнему периоду. Коммунальщики заключили договор на поставку технической соли для приготовления песко-соляной смеси.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Игорь Раудуве, городу потребуется 3 тыс. т соли. На данный момент заготовлено 1840 т. Кроме того, заключен договор на поставку песка общим объемом 6 тыс. кубометров. Заготовлено 4,3 тыс. кубометров, пишет газета «Весть».

По словам главы городской администрации Владислава Шапша, в 2019 году необходимо увеличить закупки реагента, который будет использован зимой на дорогах. Таким образом планируется избежать неудобств для пешеходов и автомобилистов.