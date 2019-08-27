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Эрдоган согласился на предложение РФ о запуске турецкого астронавта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил согласием на предложение главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина отправить к Международной космической станции (МКС) турецкого астронавта. Об этом во вторник, 27 августа, пишет ТАСС.

«У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе», — сказал Рогозин.

Эрдоган поблагодарил Рогозина за предложение и заявил, что Турция присоединится к «священной работе».

Ранее во вторник Эрдоган приехал на международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Вместе с президентом России Владимиром Путиным они уже успели посмотреть летную программу, в которой были представлены новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

После осмотра экспозиции авиафорума главы обсудят вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.

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