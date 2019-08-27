Жители Тульской области отравились грибами толкачиками

Два случая отравления грибами с июня 2019 года зафиксированы в Ефремовском и Новомосковском районах Тульской области. Число пострадавших достигло четырех человек.

Как сообщают «Тульские известия», в обоих случаях грибники употребляли в пищу условно съедобные грибы толкачики. Вообще с 2018 года в регионе не зафиксировано случаев отравления грибами со смертельным исходом.

В Московской области найдены грибы необычной формы. Они похожи на звезды. Их обнаружили под Ногинском в Богородском городском округе. Специалисты считают, что это дождевики, которые считаются несъедобными. Этот вид грибов занесен в Красную книгу.