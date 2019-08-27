Прямой эфир

Жители Тульской области отравились грибами толкачиками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два случая отравления грибами с июня 2019 года зафиксированы в Ефремовском и Новомосковском районах Тульской области. Число пострадавших достигло четырех человек.

Как сообщают «Тульские известия», в обоих случаях грибники употребляли в пищу условно съедобные грибы толкачики. Вообще с 2018 года в регионе не зафиксировано случаев отравления грибами со смертельным исходом.

В Московской области найдены грибы необычной формы. Они похожи на звезды. Их обнаружили под Ногинском в Богородском городском округе. Специалисты считают, что это дождевики, которые считаются несъедобными. Этот вид грибов занесен в Красную книгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетологи дали рекомендации по употреблению грибов
В Каталонии обнаружили новый вид грибов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019