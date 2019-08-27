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Мобильные кванториумы появятся в Псковской области в 2020 году

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В Псковской области в 2020 году планируют запустить проект по мобильным кванториумам. Об этом заявил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов на августовском педсовете, который состоялся в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 27 августа.

По его словам, мобильные кванториумы появятся в 2020 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка». На первом этапе реализации планируется создать два таких кванториума, пишет «Псковская лента новостей».

Седунов также рассказал, что регион получил средства на 121 школу. Во всех них будут созданы модели цифровой образовательной среды в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Кроме того, к 2022 году в 100 образовательных учреждениях проведут ремонт спортивных залов. Александр Седунов также отметил, что будут приниматься все усилия для того, чтобы избавить педагогов от бюрократической работы.

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