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Зеленский определился с кандидатурой премьера

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением назначить на пост премьер-министра страны заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает издание «Украинская правда».

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Уточняется, что президент и руководство его администрации планируют провести 28 августа совещание по составу нового правительства, пишет «Газета.ру».

Зеленский рассматривал две кандидатуры на должность премьер-министра. Украинский лидер назвал необходимые для нового главы государства качества, отметив, что он должен иметь модель и план реформ, особенно в экономической сфере.

Гончарук учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию магистра права. Он был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, работал советником первого вице-премьера Степана Кубива, пишет REGNUM. С 2015 года возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, финансируемый Европейским союзом.

23 августа украинские СМИ рассказали о возможном назначении главы МВД страны Арсена Авакова на должность вице-премьера или главы Совета национальной безопасности. По имеющейся информации, министру предлагали занять кресло вице-премьер-министра с сохранением контроля над силовыми структурами. Однако Аваков в ответ на это предложение попросил поставить на пост главы МВД «своего» человека.

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