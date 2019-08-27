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Россияне назвали любимые киножанры

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Большинство опрошенных социологами граждан России предпочитают смотреть комедии и фильмы о войне. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

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С разной периодичностью фильмы этих жанров смотрит абсолютное большинство опрошенных — 80% и 77% соответственно. 63% россиян просматривают киносказки и мультфильмы, исторические картины предпочитают 74% граждан, а детективы любят 64% жителей России.

Популярностью среди россиян пользуются приключенческие фильмы (66%) и драмы (60%). Любителей мелодрамы меньше, эти фильмы смотрят 48% опрошенных, и боевики — 38%. «Практически не пользуются популярностью у российского зрителя триллеры (28%) и эротические фильмы (13%)», — отмечается в сообщении на сайте ВЦИОМ во вторник, 27 августа.

При этом, несмотря на распространение интернета, 70% граждан продолжают смотреть фильмы по телевизору. По сравнению с годом ранее, россияне стали реже смотреть кино всех жанров, кроме детективов, боевиков и триллеров, отметили социологи.

Ранее во вторник стало известно, что спортивная драма «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева стала самым популярным российским фильмом XXI века. В число наиболее популярных в категории от 18 до 24 лет также вошли «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко, «В спорте только девушки» Евгения Невского, «Горько!» Жоры Крыжовникова.

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