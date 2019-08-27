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Обряд освящения проведут в Спасском кафедральном соборе в Пятигорске

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В Пятигорске в Спасском кафедральном соборе пройдет обряд освящения росписи, которая проводилась с октября 2016 года. Собор расписан в стиле Симона Ушакова. Этим занималась артель Вячеслава Пахомова.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу Пятигорской и Черкесской епархии, площадь росписи — 2,5 тыс. кв. м. в ней преобладают Евангельские сюжеты. На стенах можно увидеть образы святых и иконы просветителей народов Северного Кавказа.

Надписи нанесены на церковнославянском языке и на родных языках диаспор: по-грузински, по-гречески, по-арабски, по-армянски. Орнаменты сделаны в русском стиле.

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