Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новый российский истребитель Су-57. На экспозиции международного авиакосмического салона МАКС-2019 главы государств поднялись к кабине самолета, сообщает во вторник, 27 августа, «РИА Новости».

После этого к лидерам присоединились министры обороны двух стран и все вместе обсудили увиденное.

Кроме Су-57 президенты осмотрели истребитель Су-35, а также вертолеты Ка-62 и Ми-38. Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200 и Путин лично рассказал турецкому коллеге об основных характеристиках этой машины. Помимо военной техники президенты осмотрели и гражданский узкофюзеляжный самолет МС-21.

После посещения авиасалона Путин выразил надежду, что турецкая сторона заинтересовалась российской авиатехникой.

Ранее во вторник сообщалось, что на МАКС-2019 МС-21 впервые поднялся в воздух перед широкой публикой. Как передает ТАСС, полет длился около пяти минут. Скорость лайнера составила до 400 км/ч, а высота полета — до 1 тыс. м.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.