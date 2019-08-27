Прямой эфир

Рекордное число туристов посетило Анталью в 2019 году

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

10 млн туристов посетили один из самых популярных турецких курортов — Анталью — в период с 1 января по 22 августа 2019 года. Число стало рекордным. Об этом во вторник, 27 августа, пишет Hurriyet Daily News.

Тай пять: инструкция по отдыху на Пхукете на всю катушку
Где в сказочной стране найти неистоптанные тропки и что нельзя обойти вниманием

В областном управлении по культуре и туризму сообщили, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число иностранных туристов выросло почти на 18%. По данным экспертов, чаще всего Анталью посещают россияне, немцы и украинцы. Август стал самым популярным месяцем для отдыха на этом курорте, уточняет НСН.

При этом в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что самым популярным направлением у российских туристов этим летом стала Армения — туда было забронировано больше 10% всех билетов за границу. Италия заняла вторую строчку рейтинга, а на третье место попала Испания.

При этом также отмечается рост популярности Турции. Так, если в 2018 году доля билетов, купленных россиянами в эту страну, составляла 3,9%, то в 2019 году она выросла до 6,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доля выезжающих за границу летом россиян увеличилась на 12,5%
Названо самое популярное заграничное направление среди россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019