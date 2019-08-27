Рекордное число туристов посетило Анталью в 2019 году

10 млн туристов посетили один из самых популярных турецких курортов — Анталью — в период с 1 января по 22 августа 2019 года. Число стало рекордным. Об этом во вторник, 27 августа, пишет Hurriyet Daily News.

В областном управлении по культуре и туризму сообщили, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число иностранных туристов выросло почти на 18%. По данным экспертов, чаще всего Анталью посещают россияне, немцы и украинцы. Август стал самым популярным месяцем для отдыха на этом курорте, уточняет НСН.

При этом в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что самым популярным направлением у российских туристов этим летом стала Армения — туда было забронировано больше 10% всех билетов за границу. Италия заняла вторую строчку рейтинга, а на третье место попала Испания.

При этом также отмечается рост популярности Турции. Так, если в 2018 году доля билетов, купленных россиянами в эту страну, составляла 3,9%, то в 2019 году она выросла до 6,2%.