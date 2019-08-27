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Штрафы за заросшие амброзией участки увеличат в Краснодаре

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Власти Краснодара изучают опыт других городов по ужесточению ответственности за ненормативное содержание земельных участков. Мэрия планирует увеличить сумму штрафов за зарастание участков амброзией.

На текущий момент штраф за амброзию на участке для физических лиц составляет до 500 рублей. Юридическим лицам грозит ответственность до 10 тыс. рублей. В администрации считают, что при таких суммах нарушителям проще выплатить штраф, чем устранить опасный сорняк. Всего с начала апреля составлено 20 протоколов об административных нарушениях и выдано 478 предписаний, сообщают «Кубанские новости».

Материалы по поводу 22 землепользователей переданы в Россельхознадзор. Кроме того, отправлено 250 запросов в Росреестр для установления собственников заросших участков.

С 1 апреля по 26 августа амброзию скосили на площади порядка 5,7 тыс. га.

Амброзия является сорняком, вызывающим сильную аллергию у местного населения. По данным специалистов, реакция на растение проявляется у 40% жителей Краснодара. При этом число аллергиков с каждым годом растет. У некоторых горожан аллергия развивается в пыльцевую астму.

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