Самолет Air China прервал вылет в Токио из-за задымления в салоне

Пассажирский лайнер китайской авиакомпании Air China не смог вылететь в Токио из Пекина. Причиной названо задымление в салоне самолета, сообщило во вторник, 27 августа, Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в международном в международном аэропорту Пекина «Шоуду» при посадке пассажиров на рейс CA183, говорится в сообщении на сайте телеканала. При появлении признаков задымления командир экипажа выключил двигатели, пассажиры были оперативно эвакуированы.

По факту ЧП проводится расследование, устанавливается причины инцидента.

Ранее в августе самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке. В результате трех человек госпитализировали из-за отравления дымом.