Прямой эфир

Самолет Air China прервал вылет в Токио из-за задымления в салоне

0
Фото: twitter.com/ChinaAviationReview
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский лайнер китайской авиакомпании Air China не смог вылететь в Токио из Пекина. Причиной названо задымление в салоне самолета, сообщило во вторник, 27 августа, Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в международном в международном аэропорту Пекина «Шоуду» при посадке пассажиров на рейс CA183, говорится в сообщении на сайте телеканала. При появлении признаков задымления командир экипажа выключил двигатели, пассажиры были оперативно эвакуированы.

По факту ЧП проводится расследование, устанавливается причины инцидента.

Ранее в августе самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке. В результате трех человек госпитализировали из-за отравления дымом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео из салона аварийно севшего в США авиалайнера
Летевший из Китая самолет экстренно сел в столице Казахстана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019