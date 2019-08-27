Глава Коми поручил увеличить поддержку городов и районов республики

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил правительству увеличить финансовую поддержку городов и районов региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Муниципалитетам планируется направить 582 млн рублей в виде коммунальной субсидии, еще 260 млн рублей поступят в виде дотаций на бюджетную сбалансированность и 50 млн в виде грантов по показателям социально-экономического развития, пишет ИА «Комиинформ».

Поправки в закон о республиканском бюджете Гапликов обсудил в ходе рабочей встречи с заместителем председателя регионального правительства – министром финансов Галиной Рубовой. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании госсовета Коми в октябре.

23 сообщалось о том, что власти Коми распределили гранты муниципалитетам. Речь идет о городских округах и районах, достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета в 2018 году.