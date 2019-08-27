Жителей Хабаровского края осудили за вырубку леса на 22 млн рублей

В Хабаровском крае вынесен приговор в отношении группы лиц, осуществившей значительную вырубку леса. Ущерб от деятельности лесорубов превысил 22 млн рублей.

По данным следствия, четверо мужчин организовали вырубку деревьев особо ценных видов на территории Озерского участкового лесничества в Нанайском районе. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». В ходе следствия двое мужчин дали признательные показания, сообщает ИА AmurMedia.

У подсудимых была изъята специализированная техника, в том числе кран, трактор и лесовоз. На имущество фигурантов дела наложили арест.

Четырех участников группы приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 4 лет условно. Кроме того, они обязаны возместить ущерб, нанесенной рубкой деревьев.