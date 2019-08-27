Прямой эфир

Жителей Хабаровского края осудили за вырубку леса на 22 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае вынесен приговор в отношении группы лиц, осуществившей значительную вырубку леса. Ущерб от деятельности лесорубов превысил 22 млн рублей.

По данным следствия, четверо мужчин организовали вырубку деревьев особо ценных видов на территории Озерского участкового лесничества в Нанайском районе. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». В ходе следствия двое мужчин дали признательные показания, сообщает ИА AmurMedia.

У подсудимых была изъята специализированная техника, в том числе кран, трактор и лесовоз. На имущество фигурантов дела наложили арест.

Четырех участников группы приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 4 лет условно. Кроме того, они обязаны возместить ущерб, нанесенной рубкой деревьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Незаконную вырубку леса обнаружили в Иркутской области
Преступная группа в Поморье заплатит 6 млн рублей за вырубку леса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019