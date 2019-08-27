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Мужчина погиб в море у берегов Сакского района в Крыму

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В Сакском районе Республики Крым спасатели почти сутки вели поиск мужчины, который пропал в Черном море. Его тело было обнаружено утром во вторник, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на главу ведомства Сергея Шахова.

По его словам, в понедельник от отдыхающего была получены информация о его знакомом, который ушел нырять в море в гидрокостюме с маской и ластами, но без баллона. В течение часа он не вернулся, пишет ИА «Крыминформ».

В поисках задействовали сотрудников Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», МЧС, МВД и спасателей пляжа села Фрунзе на водном мотоцикле. К вечеру им удалось обследовать 10 тыс. кв. м акватории, однако пропавшего ныряльщика найти не удалось.

Турист без признаков жизни был обнаружен водолазами на следующее утро в 9:17. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

22 августа в Свердловской области спасатели возобновили обследование акватории реки Лозьва, где погибла многодетная мать с детьми.

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