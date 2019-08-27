Водитель погиб в сгоревшем после ДТП автомобиле в Хакасии

В Хакасии проводится проверка по факту ДТП, жертвой которого стал один человек. Водитель погиб в результате возгорания автомобиля.

Авария произошла в районе моста Малый Карак вблизи Саяногорска. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Нива» выехал за пределы проезжей части, врезался в металлический отбойник, после этого машина опрокинулась и оказалась в кювете. При этом автомобиль загорелся, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Водитель автомобиля погиб. Его личность установить не удалось из-за сильных термических повреждений тела. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Азове Ростовской области грузовик врезался в многоэтажный дом. 43-летний водитель погиб.