Новую школу ввели в эксплуатацию в Псковской области

В городе Дно Псковской области ввели в эксплуатацию новую среднюю школу. Лицензию на образовательную деятельность выдал региональный комитет по образованию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, школа заменит старое здание 1947 года постройки, которое было признано аварийным. На строительство было направлено 378 млн рублей.

По словам руководителя комитета образования Александра Седунова, школа является уникальной по подходу к организации учебного процесса и уровню установленного оборудования. Здесь будут организованы классы робототехники и 3D-моделирования.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Открытие школы состоится 2 сентября.