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Число отравившихся на свадьбах жителей Якутии выросло до 45

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В Якутске увеличилось число пострадавших в результате отравлений в банкетных залах ООО «Сеул». У 45 обратившихся выявлен острый гастроэнтероколит.

Пациенты обращались в медицинские учреждения Якутска, Усть-Алданского, Хангаласского и Мегино-Кангаласского районов с 19 по 26 августа. У всех потерпевших выявлены признаки кишечной инфекции. Пациенты уточнили, что угощались на свадьбах, которые проходили в банкетных залах ООО «Сеул» в Якутске. У всех пациентов диагностирован гастроэнтероколит, при этом у 15 заболевших выявили сальмонеллез, сообщает ИА YakutiaMedia.

30 человек госпитализированы, остальные получают помощь в амбулаторных условиях.

На деятельность четырех ресторанов был наложен временный запрет. В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарных правил. В частности, сырая продукция хранилась вместе с готовой, на блюда отсутствовали технологические карты, персонал работа без документов.

Ранее сообщалось, что в шести пробах готовых блюд из банкетных залов и в трех пробах сырья были выявлены возбудители сальмонеллеза.

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