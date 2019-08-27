Три подростка пострадали в ДТП с пьяным водителем в Красноярском крае

В Красноярском крае проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе три подростка. Водитель легкового автомобиля находился под действием алкоголя.

Авария произошла в поселке Таежный Богучанского района. По данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель во время движения по населенному пункту не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет.

В машине находились четыре пассажира. Вместе с водителем они госпитализированы в больницу с различными травмами. В числе пострадавших три девушки 14, 16 и 17 лет, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Омске. Водитель микроавтобуса не предоставил преимущество легковому автомобилю при выезде на площадь.