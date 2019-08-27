В Минфине сообщили об изменении системы пенсионных накоплений

Банк России и Министерство финансов России решили отказаться от использования названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы накопительных пенсий. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 августа, замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, детали законопроекта об ИПК будут объявлены через неделю. Это может произойти на Московском финансовом форуме, который пройдет 12–13 сентября, передает ТАСС.

На вопрос, означает ли это начало публичного обсуждения, Моисеев ответил утвердительно, пишет «Газета.ру». «Да, и это не будет называться ИПК», — сказал замминистра.

Концепция ИПК была разработана в 2016 году. Ею предполагается, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя будет вносить сам работник, отчисляя 6% зарплаты с возможностью изменить ставку или отказаться от ее уплаты.

В июле Минфин и ЦБ не смогли договориться о запуске системы ИПК. Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным. После этого Минфин привел законопроект в соответствие с этим условием.