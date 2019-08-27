Пушков прокомментировал слова сенатора США о запрете на въезд в Россию

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в получении российской визы.

«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей», — написал Пушков в Twitter во вторник, 27 августа.

По его словам, только тогда Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введенные в ответном порядке в отношении политиков США.

По данным российского МИДа, Джонсон находится в российском «стоп-листе» и знает об этом, однако пытается представить ситуацию так, будто ему отказано во въезде. Включение парламентария в «стоп-лист» стало ответом на аналогичный шаг Вашингтона в отношении представителей России.

26 августа Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Посетить страну он планировал в составе двухпартийной делегации американского конгресса с целью провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских предпринимателей и организаций гражданского общества.

На следующий день слова сенатора опровергли в посольстве РФ в Вашингтоне. Там пояснили, что Джонсон не обращался к ним за визой и не информировал о планах посетить Россию.

В середине июля The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве. Издание назвало это попыткой оказывать политическое давление на США.

Однако в российском МИДе информацию назвали ложью, подчеркнув, что американская сторона скрывает факты. В частности, учителя направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.