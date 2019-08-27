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Активисты и спортсмены подрались в Киеве из-за антироссийского плаката

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В Киеве спортсмены и активисты устроили потасовку из-за антироссийского плаката. Видео инцидента опубликовали на странице Ukrainian_Handmade в Twitter.

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Конфликт произошел в День независимости Украины, 24 августа, во время проведения фестиваля «Спорт для всех» у Арки дружбы народов, пишет портал «Наш Киев».

Несколько активистов пришли на мероприятие с транспарантом, на котором было написано «Смерть России». Один из спортсменов попытался силой вырвать плакат из рук общественников, но на помощь последним подоспели военные и другие киевляне.

Товарищ нападавшего заявил, что Арку дружбы арендовали для проведения спортивного мероприятия, а сам спорт «не имеет границ». В ответ на это активисты предложили ему переехать в Россию и напомнили о конфликте между двумя странами.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого новое руководство взяло курс на евроинтеграцию страны и вступление в НАТО.

Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе в поддержке ополченцев Донбасса, шпионаже и кибератаках. Россия последовательно отрицает эти обвинения, называя их неприемлемыми. Кроме того, Киев не признает итоги референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вернулся в состав РФ.

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