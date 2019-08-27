Доходы бюджета Томска увеличились на 700 млн рублей

Доходная часть бюджета Томска на 2019 год выросла на 698,4 млн рублей. Корректировки в городской бюджет внесли депутаты гордумы на очередном собрании во вторник, 27 августа.

Как пояснила депутатам глава городского департамента финансов Ирина Ярцева, необходимость внесения изменений в бюджет обусловлена дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов из бюджета области, поступлениями из резервных фондов областной администрации и пятью целевыми субсидиями, сообщает РИА «Томск».

Доходные и расходные статьи увеличены на 698,4 млн рублей. Средства направят на финансирование транспортной развязки в районе Южной, увеличение уставного фонда «Спецавтохозяйства» и ремонт школы № 53.

В ходе июльских корректировок бюджета доходная часть составляла 17,3 млрд рублей, расходная — 18,2 млрд рублей. Дефицит таким образом достигал 936,3 млн рублей.