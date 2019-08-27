Прямой эфир

Доходы бюджета Томска увеличились на 700 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доходная часть бюджета Томска на 2019 год выросла на 698,4 млн рублей. Корректировки в городской бюджет внесли депутаты гордумы на очередном собрании во вторник, 27 августа.

Как пояснила депутатам глава городского департамента финансов Ирина Ярцева, необходимость внесения изменений в бюджет обусловлена дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов из бюджета области, поступлениями из резервных фондов областной администрации и пятью целевыми субсидиями, сообщает РИА «Томск».

Доходные и расходные статьи увеличены на 698,4 млн рублей. Средства направят на финансирование транспортной развязки в районе Южной, увеличение уставного фонда «Спецавтохозяйства» и ремонт школы № 53.

В ходе июльских корректировок бюджета доходная часть составляла 17,3 млрд рублей, расходная — 18,2 млрд рублей. Дефицит таким образом достигал 936,3 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдолг Пензенской области планируется снизить до 37%
Власти Карелии увеличили объем помощи районам республики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019