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Парапланерист разбился в Алтайском крае

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В Камне-на-Оби в Алтайском крае разбился насмерть 50-летний парапланерист. Мужчина упал с высоты 40 м. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, вечером 26 августа мужчина совершал полет и упал с высоты около 40 м. От полученных травм парапланерист скончался на месте.

Тело было обнаружено в районе старого аэродрома, уточняет altapress.ru со ссылкой на «Каменские известия».

Следователи изъяли оборудование, на котором погибший совершал полет. Организована доследственная проверка, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В июле жительница Канады выжила после падения с высоты в 1,5 км при неудачном прыжке с парашютом. У нее не раскрылись ни основной, ни запасной парашюты, но падение произошло в лесистой местности и было смягчено деревьями.

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