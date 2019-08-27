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Заражение почвы пестицидами обнаружили в Приморском крае

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Специалисты исследовали состояние сельскохозяйственных земель на территории Приморья. В 160 пробах обнаружено отравление почвы пестицидами и тяжелыми металлами.

Исследования проводили специалисты Россельхознадзора. Они взяли более 900 проб на землях сельскохозяйственного назначения. В 160 пробах обнаружено повышенное содержание пестицидов и тяжелых металлов. Это означает, что плодородный слой земли придется восстанавливать в течение нескольких лет.

В 99 пробах из 411 также обнаружено несоответствие нормам по содержанию калия, фосфора и гумуса, сообщает ИА UssurMedia. Кроме того, в 61 случае из 490 проб выявлено техногенное загрязнение почвы.

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