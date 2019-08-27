Вакцинацию от гепатита А проводят в Биробиджане

В Биробиджане началась вакцинация населения подтопленных в результате паводка территория против гепатита А и дизентерии. Прививки ставят взрослому населению.

Бригады были сформированы из числа медицинских работников и сотрудников мэрии. В подтопленных районах Биробиджана взрослое население может поставить прививки от дизентерии и гепатита А. По словам врачей, из-за длительного нахождения вблизи разлившихся рек, а также грунтовых вод возникает риск распространения инфекционных заболеваний. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Вакцина начинает действовать в течение четырех часов после укола и защищает человека от заболевания на протяжении года.

Кроме того, для населения организован подвоз воды по графику и отдельным заявкам в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Для передержки домашних животных также необходимо оставлять заявку в ЕДДС.

В Биробиджане действует режим чрезвычайной ситуации. Специалисты отмечают снижение воды в реках Бира и Икура. Подтопленными остаются более 140 жилых домов и более 700 приусадебных участков.