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Вакцинацию от гепатита А проводят в Биробиджане

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В Биробиджане началась вакцинация населения подтопленных в результате паводка территория против гепатита А и дизентерии. Прививки ставят взрослому населению.

Бригады были сформированы из числа медицинских работников и сотрудников мэрии. В подтопленных районах Биробиджана взрослое население может поставить прививки от дизентерии и гепатита А. По словам врачей, из-за длительного нахождения вблизи разлившихся рек, а также грунтовых вод возникает риск распространения инфекционных заболеваний. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Вакцина начинает действовать в течение четырех часов после укола и защищает человека от заболевания на протяжении года.

Кроме того, для населения организован подвоз воды по графику и отдельным заявкам в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Для передержки домашних животных также необходимо оставлять заявку в ЕДДС.

В Биробиджане действует режим чрезвычайной ситуации. Специалисты отмечают снижение воды в реках Бира и Икура. Подтопленными остаются более 140 жилых домов и более 700 приусадебных участков.

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