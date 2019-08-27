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Индустриальный парк создадут на территории бывшего завода в Новосибирске

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В Заельцовском районе Новосибирска на территории бывшего завода «Сибтекстильмаш» планируют создать одноименный индустриальный парк. Общими усилиями арендаторов здесь ремонтируются здания и делается ливневая канализация.

Как рассказал генеральный директор компании-арендатора индустриального парка Евгений Букреев, найти такие большие площади в центре практически невозможно.

«Найти такие большие площадки в центре, в Заельцовском районе практически невозможно. Колледж имени «Покрышкина», который работал при «Сибтекстильмаше», выпускает специалистов достаточно высокой квалификации. Грамотные специалисты, инфраструктура учитывались, для того, чтобы создавать качественную продукцию», — приводит VN.ru слова генерального директора компании-арендатора Евгения Букреева.

Как отмечает издание, привлекательность территории в инфраструктуре, профессиональных кадрах и больших цехах бывшего завода. В рабочем состоянии также находится железнодорожная ветка, которая использовалась для подвоза грузов.

По инициативе крупных предприятий индустриального парка в 2019 году здесь пройдет ремонт дорог. Сейчас техника и бригады заняты на городских магистралях.

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