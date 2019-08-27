Прямой эфир

Землетрясение ощутили жители Курильских островов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Курильских островах зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Жители острова Шикотан ощущали подземные толчки.

По данным Сахалинского филиала Единого геофизического центра РАН, землетрясение было зафиксировано в 134 км к востоку от Южно-Курильска. Эпицентр находился на глубине 62 км, магнитуда землетрясения составила 3,9. Угрозы цунами и разрушений нет, пишет ИА SakhalinMedia.

Жители поселка Малокурильское на острове Шикотан ощущали подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зафиксировали не менее трех землетрясений. Магнитуда подземных толчков достигала 4,9. Землетрясение ощущалось в городе Капшагай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019