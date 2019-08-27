Землетрясение ощутили жители Курильских островов

На Курильских островах зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Жители острова Шикотан ощущали подземные толчки.

По данным Сахалинского филиала Единого геофизического центра РАН, землетрясение было зафиксировано в 134 км к востоку от Южно-Курильска. Эпицентр находился на глубине 62 км, магнитуда землетрясения составила 3,9. Угрозы цунами и разрушений нет, пишет ИА SakhalinMedia.

Жители поселка Малокурильское на острове Шикотан ощущали подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зафиксировали не менее трех землетрясений. Магнитуда подземных толчков достигала 4,9. Землетрясение ощущалось в городе Капшагай.