Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности. Об этом говорится в совместном докладе консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома».

С этой проблемой в мире сталкиваются треть работников. «Квалификационная яма» (skills mismatch) названа одной из крупнейших проблем на глобальном рынке труда, отмечает во вторник, 27 августа, «РИА Новости». В настоящее время она затрагивает 1,3 млрд работников по всему миру, а через 10 лет этот показатель увеличится еще на 100 млн человек, предупреждают эксперты, пишет «Газета.ру».

По мнению аналитиков, показатели мирового внутреннего валового продукта были ниже на $5 трлн в 2017 именно из-за «квалификационной ямы».

В июле сообщалось, что почти половина российских специалистов по поиску персонала сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средним специальным образованием (43%).