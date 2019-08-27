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Девять человек отравились роллами в Иркутской области

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Следственный комитет начал проверку по факту отравления девяти человек роллами в Иркутской области. Блюда были приготовлены в ресторане Усолья-Сибирского.

По данным правоохранительных органов, девять человек почувствовали недомогание после заказа еды в одном и том же заведении. Пострадавшие обратились в больницы. Пациенты связывают ухудшение состояния здоровья с употреблением роллов, которые были взяты на вынос. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Деятельность заведения общепита временно приостановлена. Проводится опрос пострадавших и сотрудников ресторана.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области восемь человек пострадали от кишечной инфекции после употребления роллов.

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