Более 1 тыс. липчан участвуют в литературной акции «Летнее чтение»

В Липецке продолжается культурная акция «Первое чтение». Это онлайн-проект по приобщению к чтению. Его запустили летом 2019 года, и на данный момент участие в нем принимают 1130 человек.

Как пишет GOROD48, акция ориентирована на тех, кто давно окончил школу и хочет вспомнить, что такое летнее чтение. Либо на тех, кто еще учится, но список книг на лето для них мал.

В проекте принимают участие не только жители Липецка, но также москвичи, петербуржцы, представители многих российских городов, от Калининграда до Владивостока. Есть участники из Финляндии, Литвы, Казахстана, Нидерландов, Белоруссии, Украины, Бельгии и Великобритании.

В основном участвуют женщины (85%). 45% участников — это те, кому от 25 до 34 лет. Все они получили список из трех книг, которые необходимо прочитать за лето и написать по ним рецензии. По окончании приема работ жюри выберет лучшую рецензию, автор которой получит главный приз — электронную книгу.

15 мая в Липецке в Международный день семьи провели фестиваль читающих семей. Он прошел под девизом «Семью сплотить сумеет мудрость книг».