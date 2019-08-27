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СМИ сообщили о планах еще 14 министерств переехать в «Москва-Сити»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИД РФ, собираются переехать в Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити», создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минкомсвязи и Минпромторгом. Об этом во вторник, 27 августа, пишет «Коммерсант».

В правительстве считают, что концентрация всех чиновников в одном месте позволит оптимизировать эксплуатационные расходы. Но площадей на все министерства может не хватить.

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Но прежде «Дом.РФ» должен вернуть свои расходы на покупку здания и переезд чиновников — это минимум 32 млрд рублей

Сообщается, что этому вопросу будет посвящено совещание 27 августа главы Минэкономики Максима Орешкина с представителями министерств и подведомственных структур.

Весной 2019 года «Москва-Сити» переехали Минэкономики, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм.

Тогда «Дом.РФ» купил почти 75 тыс. кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмент». Он занял на рынке 35 млрд рублей под продажу старой недвижимости министерств и стал агентом по продаже этих объектов. По информации источника издания, также планируется структурировать сделку по переезду остальных министерств.

В настоящее время общая площадь зданий в различных частях Москвы, где расположены 14 министерств, составляет около 600 тыс. кв. м. В «Москва-Сити» им понадобится 350–400 тыс. кв. м, пишет РИАМО. Всего в «Москва-Сити» сейчас предлагается в аренду 110 тыс. кв. м. По словам экспертов, в ММДЦ и рядом строится еще 488 тыс. кв. м.

При этом в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты заявили, что в текущем году ведомство не планирует переезд в «Москва-Сити».

«Переезд Минтруда России в «Москва-Сити» в этом году не планируется», — цитирует RNS сообщение.

5 июля стало известно, что на территории комплекса «Москва-Сити» построят самое высокое жилое здание в Европе. Проект небоскреба представили на Московском урбанистическом форуме. Здание, которое получит название One Tower, будет на 60 м выше башни «Федерация», которая в настоящее время является самым высоким строением в Европе.

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