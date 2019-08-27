В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

МИД России прокомментировал ситуацию с въездом в страну американского сенатора Рона Джонсона. На Смоленской площади заявили, что Джонсон находится в российском «стоп-листе», однако пытается продемонстрировать, что ему отказали во въезде.

Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 27 августа, Джонсон не обращался за визой, в МИДе это подтвердили. Однако представил сенатор все так, будто ему отказали после обращения.

«Это называется «манипуляция информацией». Он в «стоп-листе» в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно», — сообщили в департаменте информации и печати ведомства.

Ситуацию прокомментировал и член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Важны комментарии и оценки Джонсона. Он возмущается, говорит, что хотел пообщаться с российскими парламентариями. Но ни мы, Совет Федерации, ни дума не в курсе такой инициативы. Мы его не приглашали, ни о каких встречах и переговорах не знаем», — сказал Морозов.

По его мнению, Джонсону стоит «жаловаться на себя, свое государство и его санкционную политику».

26 августа Джонсон заявил, что ему отказали в российской визе. Сенатор собирался приехать в Россию в составе двухпартийной делегации американского конгресса, чтобы провести консультации с рядом должностных лиц, предпринимателей и организаций гражданского общества.

27 августа заявление сенатора опровергли в российском посольстве в Вашингтоне. Там уточнили, что сенатор не сообщал о намерении посетить Россию.