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Новые дорожные знаки появятся в Московской области

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Водителей в Московской области будут предупреждать о мобильных комплексах фотовидеофиксации на дорогах. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в течение осени.

500 первоочередных знаков поставят на тех участках, где работают передвижные комплексы фиксации. Щиты планируют устанавливать в начале и конце участка, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». При этом правила дорожного движения не требуют установки подобных знаков.

Знаками будут отмечать участки с комплексами как на базе автомобиля, так и на треногах.

Всего в Московской области работает более 1,3 тыс. стационарных комплексов фиксации и порядка 200 — передвижных.

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