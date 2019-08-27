Появилось видео нестандартной посадки Су-57

Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter. На кадрах заметно, что самолет выпустил тормозные парашюты до касания со взлетно-посадочной полосой.

Необычная посадка Су-57 на аэродроме в Жуковском. Видео: Военный Осведомитель pic.twitter.com/uhwWhhQG1D — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 25, 2019

Автор видео не уточнил, когда именно оно было снято. Однако в комментариях пользователи предполагают, что съемка велась на авиасалоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч. Ранее в августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.