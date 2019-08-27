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Появилось видео нестандартной посадки Су-57

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Фото: twitter.com/Ivan O'Gilvi
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Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter. На кадрах заметно, что самолет выпустил тормозные парашюты до касания со взлетно-посадочной полосой.

Автор видео не уточнил, когда именно оно было снято. Однако в комментариях пользователи предполагают, что съемка велась на авиасалоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч. Ранее в августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.

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