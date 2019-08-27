Прямой эфир

Коров из Казахстана не пустили в Волгоградскую область

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградскую область не пропустили партию убойного крупного рогатого скота. 60 коров задержали на автомобильном пункте пропуска «Вишневка» в Палласовском районе. Партия прибыла из Казахстана.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, ввозить коров запретили из-за нарушения сроков диагностических исследований при карантине животных.

Акт возврата составили на основании действующего законодательства РФ и Евразийского экономического союза. Кроме того, подписан акт о нарушении единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках.

Агентство отмечает, что подобные инциденты не редкость для российско-казахстанского участка границы. Так, в августе 2018 года здесь задержали две партии крупного рогатого скота, которые пытались провезти по уже использованным номерам ветеринарных сертификатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ветеринарные отряды «быстрого реагирования» создали в Приамурье
Изъятых у браконьера раков отпустили в реку в Волгоградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019