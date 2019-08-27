Коров из Казахстана не пустили в Волгоградскую область

В Волгоградскую область не пропустили партию убойного крупного рогатого скота. 60 коров задержали на автомобильном пункте пропуска «Вишневка» в Палласовском районе. Партия прибыла из Казахстана.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, ввозить коров запретили из-за нарушения сроков диагностических исследований при карантине животных.

Акт возврата составили на основании действующего законодательства РФ и Евразийского экономического союза. Кроме того, подписан акт о нарушении единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках.

Агентство отмечает, что подобные инциденты не редкость для российско-казахстанского участка границы. Так, в августе 2018 года здесь задержали две партии крупного рогатого скота, которые пытались провезти по уже использованным номерам ветеринарных сертификатов.